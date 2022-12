Gli insegnanti marinano lo sciopero di Landini. Numeri di un flop

Orizzonte Scuola

... tra brani classici e contemporanei e con un'escursione nel patrimonio musicale ucraino, oltre al finale di 'Oh happy days' che ha visto la partecipazione di tuttipresenti, del ...In breve tempo, il video ha raggiunto più di 18 mila like eutenti di TikTok non hanno esitato ...calda avanzata da un evento per i bambini" ha aggiunto un membro del sindacato degliL’adesione tra i docenti ad almeno una delle due giornate di protesta a livello nazionale a metà dicembre è stata dell’1,6 per cento, percentuali poco superiori quelle di personale Ata ed educatori, r ...Sarà perché l’abbondanza - non di rado, di fatto, l’eccesso - è la prima “regola” della tavola delle feste: sono stati 2,7 i miliardi spesi dagli ...