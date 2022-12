Calendario softball 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) C’è ancora da attendere un po’ per capire la connotazione completa della stagioneper quanto riguarda il. Le uniche certezze, ad oggi, riguardano dei punti chiave sulle Coppe europee e sulla principale competizione per selezioni nazionali che possa esistere. I Mondiali, infatti, per la prima volta saranno in un format a due fasi. La prima si svolge proprio nel, con i gironi suddivisi tra Irlanda, Spagna e Italia nel mese di luglio; il nostro Paese ospiterà anche la fase finale nel 2024. Sono note anche ledelle Coppe europee, che andranno tutte in scena dal 21 al 26 agosto e nelle quali i club italiani solitamente si fanno notare in positivo. Il lato europeo registra la sola presenza degli Europei Under 18, come definito dalla nuova scansione della WBSC Europe che si protrae fino al ...