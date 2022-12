Vanity Fair Italia

Cos'ha detto Leggi anche >, come sta: 'Ho rischiato di dover partorire e fare trasfusioni'. Il suo racconto su Instagram Le condizioni Dopo aver spiegato, qualche settimana fa, di avere ...... Natale in famiglia in Sicilia QUANTE CICOGNE! I baby vip del 2022 DA TOTTI ALLA LEOTTA Le nuove coppie del 2022 AL NONO MESEesce dall'ospedale: 'Ho rischiato di partorire e fare ... Bianca Atzei dimessa dall’ospedale: il Natale a casa, dopo lo spavento Non sono stati giorni semplici gli ultimi per Bianca Atzei, prima di Natale è stata ricoverata in ospedale, ha spiegato di avere avuto dei problemi di salute. Un’infezione, la polmonite e tanta paura ...Bianca Atzei si è lasciata alle spalle giorni carichi di ansia e preoccupazione, ma ora inizia il conto alla rovescia per la nascita del suo bambino.