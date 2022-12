Back to School 2 sorprende tutti | la prima puntata in anteprima con tanti vip

(Di martedì 27 dicembre 2022) Laedizione dito, condotta da Nicola Savino, ha entusiasmato gli spettatori. L’accoglienza ricevuta ha permesso di rinnovare il format per una seconda edizione. Questa volta, però, il timone è stato preso da Federica Panicucci. Le nuove puntate sarebbero dovute andare in onda durante il mese di marzo, su Italia 1, però, nella notte tra il 25 e il 26 Dicembre è successo qualcosa che ha permesso al pubblico di avere un assaggio di quelli che saranno i nuovi contenuti. È stata una mossa inaspettata che, difficilmente, si verifica in TV. I motivi sono ancora ignoti. Grande anticipo perto2: laarriva in TVtosi pone l’obiettivo di sottoporre un gruppo composta da 25 vip agli esami di quinta elementare. ...

DavideMaggio.it

toFederica Panicucci passa al timone Italia 1 in primavera Torna in primavera il format di Italia 1 che mette i vip alla prova: riusciranno a passare l'esame di quinta elementare Ad ...Alla fine della stagione scorsa però il presentatore è passato a Tv8 lasciando quinditonelle mani di Federica Panicucci . Ma quando andrà in onda la seconda edizione A fare chiarezza ... Italia 2 trasmette in piena notte il nuovo Back to School di Federica Panicucci