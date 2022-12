Accordo con Di Lorenzo | affare in chiusura per il rinnovo del capitano

Teleborsa

... l'ipotesi più probabile resta quella che Harden rinunci a quella cifra per ottenere più soldi spalmati su più anni, passando all'incassoquello che sarà l'ultimo grandedella sua ...Le due società, spiega una nota, metteranno a fattor comune le rispettive competenze per arricchire l'offerta di sistemi di cassa evoluti Olivettile soluzioni di pagamento digitale Nexi . ... Intrum Italy sottoscrive accordo con AMCO per servicing portafoglio leasing immobiliari (Teleborsa) - Intrum Italy (49% Intesa Sanpaolo), società di servizi nell'asset management, ha sottoscritto un contratto di servicing con AMCO relativo alla gestione di un portafoglio di ...Che l’Italia sia tentata di restare diversa mentre il panorama Ue sul piano della stabilità e dello sviluppo sta cambiando rischia di metterci del tutto ai margini del processo che è in corso ...