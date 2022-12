Ultime Notizie Roma del 26-12-2022 ore 08 | 10

(Di lunedì 26 dicembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale a Milano 7 minuti sono i vasi nel pomeriggio di Natale dal cortile e Passeggi dell’ Istituto penale per minorenni Cesare Beccaria lo rende noto Gennarino De Fazio segretario generale della uilpa polizia penitenziaria rifugiarsi avrebbero approfittato di lavori in corso che perdurano da sbagliato tempo per aprirsi un varco nella recinzione poi scavalcare il muro di cinta due dei tuoi genitori sono stati rintracciati dopo poco tempo si cercano gli altri 5 in Austria una decina di persone sono rimaste sepolte da una valanga Alex nella regione occidentale del volo alle 8 sono state recuperate dei soccorsi ma altre due risultano disperse riferito la pulizie Sono in corso le ricerche da parte di unità cinofile elicotteri la valanga è iniziata intorno alle 15 nell’area del Trick of a 2700 metri di ...

