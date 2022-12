Premier League | solo un pari per Conte LIVE 4 gare | continua a volare il Newcastle In serata Liverpool e Arsenal

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Come da tradizione, lascende in campo il giorno di Santo Stefano per il classico Boxing Day. La 17esima giornata si snoda fra...

Sky Sport

... ha stabilito oggi centrando la rete contro il Brentford il record di 10 Boxing Day con gol personale in carriera: nessuno ha mai segnato così tanto nelle partite del 26 dicembre inIl Tottenham pareggia solo in rimonta e perde un giocatore. Inizia così ladegli Spurs Come da tradizione, la Premiescende in campo per il classico Boxing Day. La prima partita, valevole per la sedicesima giornata del campionato inglese, ha visto ... Premier League, Boxing Day: i risultati della 17^ giornata Premier League, oggi il Boxing Day 26 dicembre 2022 A 8 giorni dalla finale Mondiale in Qatar vinta dall'Argentina ai rigori con la Francia, riparte il campionato di calcio inglese. Oggi è il boxing d ...Solo un pari nel Boxing Day per la squadra di Antonio Conte contro le Bees che fermano un'altra big della Premier. Brentford avanti di due gol con Janelt e Toney, nella ripresa la reazione del Tottenh ...