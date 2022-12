Premier | Conte stecca | De Zerbi no Il Newcastle sogna | è 2° Tris Liverpool | ribaltone Arsenal e +7

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Come da tradizione, laLeague scende in campo il giorno di Santo Stefano per il classico Boxing Day. La 17esima giornata si snoda fra...

Corriere dello Sport

... ci ha pensato questo pomeriggio lo stesso allenatore con un annuncio a sorpresa in occasione del match pareggiato in. Con le parole riprese da 'Sky Sports',ha infatti chiuso le porte ...LONDRA - Non era la ripartenza che sperava, ma Antoniodeve accontentarsi di un pareggio contro il Brentford . Il suo Tottenham , nella prima partita dopo il Mondiale in Qatar, rischia ma alla fine rimonta gli avversari e chiude sul punteggio di ... Premier, rimonta Conte. De Zerbi torna a vincere. Vola il Newcastle. Tris Liverpool Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza l'ingresso in scena del Tottenham dove lavorano due grandi ex ...Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato di possibili mosse sul mercato in vista della riapertura di settimana prossima ...