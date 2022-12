Paura ad Aquino | incendio in un appartamento

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Un Natale che non dimenticheranno facilmente quello passato ieri da alcuni inquilini di uno stabile della frazione diche nel primo pomeriggio hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni dopo essersi accorti del rogo divampato in uno degli appartamenti dello stabile. Alcuni presenti all’interno dello stabile si sono accorti subito del rogo appena nato in uno degli appartamenti e si sono mobilitati chiamando i soccorsi. Sul posto sono arrivati prontamente i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Una volta tratti al sicuro dai pompieri tutti i presenti all’interno delle varie abitazioni, sono stati visitati dal 118 presente sul posto. Le cause che hanno scaturito l’sono ancora ignote. Per fortuna tutti i presenti stanno bene nonostante il forte spavento. L'articolo Filodiretto Monreale.

