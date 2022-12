(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dopo le voci insistenti su possibilidi Bergoglio dovute alle sue condizioni di salute, è stato il Pontefice stesso a spiazzare tutti nel corso di un’intervista alla testata spagnola ABC, rivelando di aver “già firmato le miein caso di malattia”. La possibilità di una decisione drastica era nell’aria da molti mesi: non un gossip di palazzo, ma la precisa volontà di lasciare il soglio pontificio a causa delle non ottimali condizioni di salute. Orafa un passo ulteriore proprio rispetto alle sue condizioni: “Io ho già firmato la mia rinuncia. Era quando Bertone era Segretario di Stato. Ho firmato la rinuncia e gli ho detto: “In caso di impedimento medico o che so io, ecco la mia rinuncia. Ce l’hai”. L’ho data a lui in quanto Segretario di Stato, sicuramente l’avrà consegnata al ...

... che rappresenta la normativa primaria, grossomodo corrispondente alla nostra Costituzione, esiste il " Codice di", che raccoglie le principali leggi e disposizioni dello Stato della ......e il procedimento di acquisizione (o di perdita) della cittadinanza vaticana partiamo dalle...La cittadinanza vaticana è attualmente regolata dall' articolo 4 della legge sulle fontidel ... Norme vaticane e problemi di fede. Cosa portano con se le dimissioni di Papa Francesco