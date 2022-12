Mosca | muore all’improvviso il capo di un cantiere navale russo | i dubbi sui sottomarini che produceva

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il direttore generale di un importante, specializzato nella costruzione dinon nucleari, è morto improvvisamente sabato 24 dicembre. Si tratta di Alexander Buzakov, 66 anni, il cui ruolo principale era quello di tutelare e rafforzare il portafoglio ordini delpermoderni non nucleari, navi di superficie e veicoli per acque profonde. Ad annunciarlo è la stata la compagnia di cui era a, l’Admiralty Shipyards, con sede nel porto occidentale di San Pietroburgo, secondo quanto riferisce l’agenzia Reuters. Nel 2019, Buzakov dichiarò in un’intervista a Interfax che Admiralty Shipyards aveva in programma di iniziare a produrrediesel in grado di lanciare missili da crociera Kalibr, ovvero ...

