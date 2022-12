La voglia di vacanza degli italiani non si ferma | non solo montagna e sci nei programmi di viaggio

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il nuovo aggiornamento dell’indagine Ipsos, Future4Tourism, racconta che ladinon manca. Infatti, pur con una leggera contrazione rispetto allo scorso anno, il 58%prevede di fare almeno un periodo ditra gennaio e marzo 2023. I prossimi mesi saranno cruciali per comprendere l’andamento del mercato turistico considerando i diffusi rincari che già influenzano le scelte di consumoindividui. Tra chi ha già deciso la destinazione, l’Italia, al pari dello scorso anno, continua ad essere la meta più scelta (68%). Le destinazioni oltre confine, tuttavia, segnano il costante trend di risalita dopo i periodi caratterizzati dalla pandemia. Il 20%, infatti, viaggerà in Europa, il 10% opterà per mete ...