Il Cagliari ricorda O'Neill | 'Orgogliosi | genio cristallino come i diamanti più preziosi'

... in Italia, oltre alla Juventus, ha giocato ale al Perugia. La JuventusFabian e rivolge il suo cordoglio alla sua famiglia '. Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset ...Un trequartista dal "genio puro, cristallino, come i diamanti più preziosi". Ilcosì Fabian O'Neill , calciatore morto a Montevideo il giorno di Natale. Si è spento all'età di 49 anni , dopo aver lottato a lungo contro l'alcolismo. Ieri, 24 dicembre, l'uruguaiano ... Muore ad appena 49 anni il nazionale uruguaiano Fabian O'Neill, ex Cagliari, Juve e Perugia Il Cagliari ha ricordato la scomparsa di Fabian O'Neill sui suoi canali social: "Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i ..."