Calendario Serie B oggi | orari partite 26 dicembre | chi gioca | programma | dove vederle in tv e streaming

(Di lunedì 26 dicembre 2022) LaB di calcio non si ferma e, nel giorno di Santo Stefano, andrà in scena la diciannovesima giornata. Scenderanno sul rettangolo di gioco tutte le 20 squadre presenti in questo campionato e il divertimento di certo non mancherà. In questo Boxing Day si inizierà alle ore 12.30 con Brescia-Palermo e si concluderà questa sera alle 20.30 con Bari-Genoa. Gli occhi saranno puntati soprattutto su Ascoli-Reggina (alle 15:00) e Frosinone-Ternana (alle 18:00), ma attenzione anche a Spal-Pisa, Venezia-Parma e SüdTirol-Modena (tutti e tre alle 15.00). Le altre sfide saranno Cagliari-Cosenza, Como-Cittadella e Benevento-Perugia (tutte alle 15:00). Guarda laB di calcio su DAZN a partire da 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi. Le diecidisi potranno vedere in ...

OA Sport

... "Il 17 dicembre la 'Posta del Donbass' continua lafilatelica 'Liberazione del Donbass' e ... Il timbro postale speciale del primo giorno con la data deltrasferibile n. 15 'Liberazione ...A1 VOLLEY A SANTO STEFANO: PROGRAMMA, ORARI, PALINSESTO LUNEDÌ 26 DICEMBRE: 17.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Bartoccini Fortinfissi Perugia Calendario Serie A1 Volley femminile oggi: orari lunedì 26 dicembre, programma, tv, streaming Nel giorno di Santo Stefano, come da tradizione, c'è il Boxing Day. Ma non solo: si torna a giocare anche in Italia ...Classifica aggiornata, a tutto il 2022, presenze in Serie A per i calciatori in attività. In 2 sono già oltre le 500, chi i migliori con una sola maglia