Calendario ciclismo Italia 2023 | date e appuntamenti

Tag24

SU STRADA: IL2023 GENNAIO Tour Down Under: dal 17/01 al 22/01 Vuelta a San Juan: dal 22/01 al 29/01 FEBBRAIO Tour of Oman: dal 11/02 al 14/02 Volta ao Algarve: dal 15/02 al 19/02 ...Ilcompleto dello sport nel 2023. Si preannuncia un anno intenso e ricco di grandi ... Coppa Italia ottavi di finale 17 - Calcio: Copa del Rey ottavi di finale 17 -: Tour Down Under ... Calendario ciclismo 2023: date di tutte le classiche e grandi Giri Il calendario completo della stagione 2023 del ciclismo su strada , con tutte le corse da non perdere per un'annata che promette spettacolo per tutti gli appassionati. Dalle Classiche ai Grandi Giri p ...Ciclismo, torna in calendario l'UAE Tour. Arriva anche la prima edizione al femminile: entrambe le corse sono previste a febbraio.