Boxing Day da sogno | a Bari vicino il record di spettatori Cheddira in campo col Genoa?

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Le ambizioni ad agosto erano diverse. Oggi peròsi trovano a pari punti in classifica, appaiate a 30 punti, sei lunghezze in meno della capolista Frosinone. E al San Nicola si va verso un nuovodiper unDay che può far sognare. Al 24 dicembre, la società biancorossa aveva già sfondato il muro dei 35.000, con il sold out della curva nord. In questa stagione ilha già fatto meglio di 13 squadre di Serie A e le ambizioni non sembrano finire, anche perché mister Mignani potrà contare nuovamente su Walid, attore non protagonista della storica spedizione del Marocco in Qatar. L’attaccante si è tagliato le vacanze ed è tornato subito tra i disponibili, mettendosi in mostra in allenamento, con tanto di gol nel test in ...