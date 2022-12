Avatar | La via dell' acqua supera quota 850 milioni di dollari

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Gli incassi di: La via, il sequel diretto dal regista James Cameron, hato a livello mondiale850di: La viahato850dinel suo secondo weekend di programmazione nelle sale. Il sequel diretto da James Cameron è diventato così il quinto film con i migliori incassi'anno dopo soli 10 giorni di proiezioni sul grande schermo. Il secondo capitoloe avventure ambientate su Pandora sta dovendo affrontare numerosi ostacoli, tra cui un inverno molto freddo in Nord America che costringe molti potenziali spettatori a non uscire ...

Le previsioni per2 si sono state abbassate a 1,112 miliardi al box office cinese, nel frattempo il numero di cinema aperti è tornato ai livelli di settembre, ora si attende solo il ritorno del ...... si parla ovviamente di ': lad ell'acqua '. Ma quale film di fantascienza ha il potenziale di raccogliere l'interesse del pubblico Vi consigliamo di dare una lettura alla nostra mini - ... Il 14 dicembre 2022 è uscito nelle sale di tutto il mondo il sequel del celebre film firmato James Cameron: Avatar la Via dell'Acqua. Come previsto, il tanto atteso film ha ottenuti risultati eccezion ...