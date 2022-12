Ucraina | Papa | Dio illumini chi può far tacere le armi

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il, nella benedizione 'Urbi et Orbi', ha rivolto il primo pensiero all': "Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono questo Natale al buio, al ...

