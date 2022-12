Rogo distrugge 4 casette in un camping la notte di Natale | famiglia salva

(Di domenica 25 dicembre 2022) Isola di Fondra.da dimenticare per gli ospiti delSan Simone a Isola di Fondra, in alta Valle Brembana. Nellatra sabato 24 e domenica 25 dicembre un incendio ha distrutto quattroin legno. Solo una era occupata: da unadi Milano che è riuscita ad allontanarsi in tempo. A causare il, forse, la stufa a gas. Poco dopo, inoltre, due bombole sono esplose. Sul posto, a tentare di spegnere l’incendio, anche alcune persone che stavano partecipando a una festa vicina. Poi vigili del fuoco, carabinieri e un’ambulanza del 118. Allertato anche il sindaco Carletto Forchini.

L'Eco di Bergamo

