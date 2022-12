Il Paradiso delle Signore | trame dal 26 al 30 dicembre 2022 | arriva Tancredi

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 25 dicembre 2022) L'arrivo dia Milano sarà il fulcro della prossima settimana di programmazione de Il. Stando alledella soap opera di Rai 1 dal 26 al 30, infatti, il fratello di Marco sfoglierà il giornale con l'immagine di Matilde che posa per la nuova campagna dele capirà che è giunto il momento di andare da lei. Intanto, tra la Frigerio e Vittorio ci sarà un importante avvicinamento e la donna confesserà a Conti i propri sentimenti. Tuttavia, Matilde condividerà con il direttore del grande magazzino milanese anche i propri dubbi e paure. In seguito, mentre Vito farà una sorpresa a Maria per farsi perdonare del mancato appuntamento, Clara eviterà di dire a Don Saverio di aver iniziato a gareggiare ...