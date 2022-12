Il Natale di Ibrahimovic | niente albero meglio la boxe | 'Auguri alle vostre mogli'

(Di domenica 25 dicembre 2022) Per tutti ilè un'occasione per stare in famiglia, sedersi attorno ad un tavolo e rilassarsi con un pranzo sostanzioso. Per...

Sky Sport

La prima regola per avere un fisico alla ZlatanAllenarsi anche il giorno di. E' quello che ha mostrato lo svedese sui social: proprio oggi, 25 dicembre, ha pubblicato una sua foto con i guantoni. Addominali scolpiti e muscoli ...Due giorni di riposo per trascorrere ilcon le famiglie, ma già dal 26 dicembre i rossoneri ... con il lungodegente, i problemi di Origi e un Giroud da gestire dopo i Mondiali. Il ... Milan, Ibrahimovic si allena anche a Natale. FOTO window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2cc2e2ff-f6be-85c0-4acf-7322fab294 ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...