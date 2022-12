Reggina | Inzaghi | “Ottimo girone di andata | siamo già secondi ma dobbiamo chiudere bene”

(Di sabato 24 dicembre 2022) A due giorni dalla partita contro l’Ascoli, il tecnico della, Filippoha parlato in conferenza stampa. Strettoweb.com ha riportato le sue parole: “La partita con l’Inter è stata l’ennesima dimostrazione di cosa è questo gruppo e di cosa è riuscito a creare. Cigoduti una grande partita, l’abbiamo fatta, e adessoavere la forza diund’straordinario nel modo giusto. Società e tifosi meritano una grande partita, sarebbe il coronamento di 5 mesi fantastici. L’Ascoli l’anno scorso ha lottato per la A, ha cambiato poco, ha unallenatore e una bella tifoseria”, conclude l’ex attaccante del Milan. SportFace.

TUTTO mercato WEB

Prima del brindisi di Natale del club, all'interno della sala stampa del centro sportivo Sant'Agata misterha parlato del match che vedrà impegnata lain casa bianconera lunedì 26 ...Vigilia di Natale con lain campo per l'allenamento in preparazione alla sfida del 26 dicembre sul campo dell' Ascoli . Presentazione dell'incontro affidata al tecnico: 'La partita con l' Inter è stata l'... Reggina, Inzaghi: "Girone super, nessun rammarico. Siamo secondi ma dobbiamo chiudere bene" A due giorni dalla partita contro l’Ascoli, il tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Strettoweb.com ha riportato le sue parole: “La partita con l’Inter è stata ...Reggina, Inzaghi: “Ascoli ha tre difensori fortissimi ed un ottimo allenatore ma sono parecchio fiducioso” - picenotime.it - IT ...