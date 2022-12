Manovra | ok della Camera con 197 sì | 440mln alla Calabria per rischio idrogeologico Testo al Senato

(Di sabato 24 dicembre 2022) Laha dato il via liberalegge di Bilancio con 197 sì e 129 no . Il, che deve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio, passa ora all'...

Il testopassa ora in seconda lettura al Senato, che iniziera' l'esame martedi' 27 dicembre, dove dovrebbe passare senza modifiche con la fiducia. Il provvedimento deve essere ...La notte più lunga, Giorgetti: "Importante atterrare" Intorno alle 23:30 l'AulaCamera ha ultimato l'esame degli articoli. Sono stati approvati gli emendamenti presentati dal ... Manovra governo, news. Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre Adesso non resta che attendere la nottata di votazioni, in cui non si escludono altre sorprese e polemiche A quel punto il disegno di legge sarà pronto per passare al Senato, dove martedì inizierà la ...Con 221 sì e 152 no e 4 astenuti la Camera conferma la fiducia al governo Meloni sulla manovra. Dopo il dibattito sulle intenzioni di voto sulla legge di bilancio, in serata era iniziata la fase di vo ...