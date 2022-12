Calciomercato.com

Tra chi ha approfittato di questo periodo di sosta del campionato per seguire le vicende della nazionale e per rientrare in patria per le feste c'è Javier. Il vicepresidente dell'ha ......il trequartista classe 2003 aveva regalato i 3 punti in campionato alla squadra di Paoloe ... Comee Napoli, le squadre che si sfideranno a San Siro alla ripresa del campionato il prossimo ... Inter, Zanetti su Lautaro: 'Un gol all'Arabia e sarebbe stato un Mondiale diverso' Campeones del Mundo. Los argentinos son campeones del mundo por tercera vez. Si conclude così la ventiduesima edizione della Coppa del Mondo, la più discussa fino a questo momento, ...Se gli avessero convalidato uno dei gol che gli hanno annullato forse il suo Mondiale sarebbe stato diverso” Nonostante ciò Lautaro ha contribuito alla rete del momentaneo 3-2 di Messi arrivata nei su ...