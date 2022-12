Il regalo di Natale più bello | mamma a 50 anni dopo due aborti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGrande gioia per la famiglia di Barbara Caramico di 50, salernitana, e di Fabio De Luca, dirigente di Napoli, per la nascita della piccola Beatrice. Da diversiBarbara aveva inseguito il suo sogno di maternità sottoponendosi a ben otto tentativi di fecondazione assistita, tutti falliti. Inoltre due volte era iniziata una gravidanza esitata ben presto in aborto. Alla fine, con poche speranze, si sono rivolti al dr. Raffaele Petta, che ha avviato la coppia in un nuovo ed innovativo percorso di Fecondazione Assistita, che andò a buon fine. La gravidanza fu seguita dal dr. Raffaele Petta e dalla sua equipe: la dottoressa Agata Lamberti, accreditata presso la Fetal Medicine Foundation di Londra si occupò della diagnostica pre(con ecografia per valutare la translucenza nucale, la ecografia ...