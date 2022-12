Bologna | accoltella la moglie davanti ai figli e tenta la fuga | la donna è grave

(Di sabato 24 dicembre 2022) È stato fermato dalla polizia l’uomo che questa mattina 24 dicembre ahato sua, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L’aggressione sarebbe avvenuta in casaaidella coppia. L’uomo ha poito di scappare, finché è stato bloccato dagli agenti assieme ai carabinieri. su Open Leggi anche: Modena, «Sto venendo a ucciderti». 15enne sente la telefonata di un uomo e lo fa arrestare: scongiurato un femminicidio Femminicidio a Villabate: uccide l’ex compagna e scrive un post d’addio su Facebook prima di suicidarsi Femminicidio a Chieti, suicida in carcere l’assassino di Eliana Maiori Caratella L'articolo proviene da Open.

TGCOM

La donna è stata portata all'ospedale Maggiore die sottoposta ad un intervento in sala operatoria. Dopodichè è stata trasferita nel reparto di Rianimazione e la sua prognosi è riservata. Il ...La donna è stata trasportata in urgenza all'ospedale Maggiore didove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per poi essere trasferita in rianimazione. Secondo quanto trapela, è in ... Bologna, accoltella la moglie davanti ai figli e scappa: fermato, la donna è grave Una donna è stata accoltellata in casa a Bologna: il marito, che si era allontanato dall'abitazione, è stato fermato dalla Polizia. La ricostruzione ...Un uomo è stato fermato mentre tentava la fuga dopo aver accoltella la moglie. La donna, colpito al collo, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Il tentato omicidio avvenuto a Bologna davanti ...