Best of 2022 - Quattroruote fa 800 - VIDEO

(Di sabato 24 dicembre 2022) Correva l'anno 1956 e l'automobile, in Italia, era ancora un lusso riservato a pochi. Ne circolavano, infatti, un milione, per 49 milioni di abitanti: oggi ce ne sono 39 milioni e siamo in 59 milioni. Ma già allora, nel febbraio di quell'anno ormai lontano, un editore geniale come Gianni Mazzocchi aveva capito che noi italiani avremmo dovuto essere accompagnati sulla strada dell'incombente motorizzazione di massa. Affiancati, cioè, in questo cammino da una rivista che spiegasse i segreti dell'automobile, le giudicasse con metodologia rigorosa, fornisse gli elementi utili a una scelta e aiutasse anche il nuovo popolo dei conducenti a comportarsi nel modo giusto sulle strade, destinate a fare i conti con un traffico sempre crescente. Quella rivista era - e ancora oggi è -. Che, nell'aprile del, ha portato nelle edicole il suo ...

Moto.it

La morte del George"charrúa" ha portato nelle ultime ore un velo di tristezza tra i tifosi ... "Il centrocampista uruguayano, scomparso il 25 dicembre, ha militato per due anni nella Juve. ..., the25 songs: la classifica dell'anno di Affaritaliani.it 25) GO Cat Burns Scritta e lanciata in sordina durante in lockdown del 2020, 'Go' solo nelha ottenuto il successo che ... Best of 2022: le dieci moto che hanno lasciato il segno Con la conclusione dello show di Geoff Keighley ad inizio dicembre, gli utenti della community legata al PS Blog vota per il miglior gioco dell'anno.Quali sono le moto che hanno reso il 2022 un anno motociclisticamente indimenticabile Abbiamo provato a dare una risposta a questa domanda: diteci se siete d'accordo con noi!