Weghorst su Messi | «Almeno ora conosce il mio nome»

Que miras, Bobo? Cosa guardi, scemo in italiano. Queste le parole che Messi ha rivolto a Wout Weghorst nel post partita di Argentina-Olanda. Il calciatore olandese è tornato sull'episodio dopo la partita tra il Besiktas e il Sanliurfaspor. Di seguito le sue parole. «Volevo porgergli i miei complimenti dopo la partita, ma non ha voluto. Lo prendo come un complimento il fatto che ora conosca il mio nome. Significa che ho fatto bene… In partita abbiamo combattuto e ci sono stati momenti di tensione, ma ho molto rispetto per lui. È il migliore, o uno dei migliori giocatori della storia».