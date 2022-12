Uomini e Donne | coppia del Trono over si è lasciata | l’annuncio social

(Di venerdì 23 dicembre 2022) E’ finita dopo nove mesi la storia tra Diego Tavani e Aneta Buchtova, protagonisti deldi, dove si scelsero lo scorso maggio. L’ex Cavaliere, che dapprima aveva frequentato Ida Platano, decise di intraprendere una relazione serie con l’imprenditrice romana, della quale disse: “Ci siamo incontrati tanto, vivendola è uscito fuori il fuoco. Ora c’è la sensazione di voler andare avanti, è tutto così perfetto“. Purtroppo, però, tra i due non ha funzionato. Ad annunciarlo, l’ex Dama attraverso una Instagram story: Ciao a tutti, visto l’affetto che mi avete sempre dimostrato, dato probabilmente anche per il mio modo di essere stata sempre sincera e trasparente, mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato lui a decidere di chiudere la ...

Il Masters era quello che si chiedeva a un'atleta che con questo successo strepitoso è balzata in terza posizione nel ranking mondiale . Bellandi, nei fatti, ha eguagliato quanto fatto in campo ...Un anno fa annunciavamo la nascita della Fondazione Umanitaria del Fatto , che grazie alla generosità di tanti lettori ha già aiutato la mensa dei poveri di Milano,in fuga daviolenti, ...Nei mesi scorsi ad annunciare la cicogna in arrivo sono stati Clarissa Marchese e Federico Gregucci, noti volti di Uomini e Donne. Nella serata di ieri, ...Una lieta notizia pervade lo studio di Uomini e Donne e riempie di felicità tutti, compresi gli opinionisti. Arriva il fiocco rosa.