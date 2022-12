Smog a Roma | il 23 e il 24 dicembre 2022 stop alle auto inquinanti | ecco dove | chi può circolare e a che ora

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La corsa agli ultimi regali…a piedi. Sì perché oltredomeniche ecologiche, che sono aumentate per dare un freno all’inquinamento, il Sindaco Gualtieri ha pensato bene di firmare un’altra ordinanza, che prevede di fatto lopiùnella Fascia Verde della Capitale. E proprio a pochi giorni dal Natale. Sì perché oggi e domani aci sarà la limitazione al traffico privato in determinate fasce orarie. A che ora c’è il divieto di circolazione oggi e domani aCome fa sapere il Comune, a causa dello ‘sforamento dei dati delle polveri sottili provenienti dcentraline di monitoraggio, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute pubblica’, il Sindaco ha firmato un’ordinanza. Che prenderà il via proprio oggi ...

La corsa ai regali degli ultimi giorni è frenata dallo. Con un blocco a sorpresa per la circolazione delle auto oggi e alla vigilia di Natale , deciso tra non poche polemiche nella serata di ieri. Sì, perché mercoledì in due stazioni di rilevamento (...Inquinamento fuori controllo a. Anche oggi 22 dicembre, come negli ultimi giorni, le polveri sottili hanno infatti superato i limiti d legge. Appresi i dati odierni, il sindaco diRoberto Gualtieri ha deciso di intervenire firmando un'ordinanza. Gli orari del blocco del traffico Prevista la limitazione del traffico privato per domani pomeriggio, 23 dicembre, dalle 17.30 ... Troppo smog, a Roma 23 e 24 dicembre blocco del traffico nella fascia verde. Tutte le informazioni La corsa ai regali degli ultimi giorni è frenata dallo smog. Con un blocco a sorpresa per la circolazione delle auto oggi e alla vigilia di Natale, deciso tra non poche polemiche nella ...