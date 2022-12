Onana saluta il Camerun | “Anche le storie belle hanno una fine”

Ok Calciomercato

INTER (3 - 5 - 1 - 1): 24(21 Cordaz 74'); 37 Skriniar (36 Darmian 66'), 15 Acerbi, 95 ... LAZIO - La Lazioil 2022 con un ko, per quanto indolore: nell'amichevole in casa dell'Almeria, i ...... ma il Camerun, che ha fatto un gran casino con, non mi sembra in grado di approfittare. ...Bruno Fernandes che qualche giorno prima era protagonista di un video virale in cui a stento... Onana saluta ufficialmente la nazionale del Camerun: “Grazie a chi ha creduto in me” Il Mondiale è terminato, ma alcune Nazionali continuano a far parlare di sé: il Camerun è una di queste. Nel corso della ...Onana si complimenta con Lautaro e Correa: 'Come abbiamo sofferto, ragazzi...' Il portiere dell’Inter, André Onana, è tra i primi a congratularsi con i suoi compagni Lautaro Martinez e Joaquin Correa, ...