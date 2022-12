Nuove minacce al deputato Borrelli | “Ti schiattiamo”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ti devono uccidere a te e a tutta la tua famiglia. Sei un infame. Appena ti incontriamo ti ‘’ a te e le tue lenti”: è una delle frasi minacciose rivolte aldi Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emiliodopo la sua denuncia di un murales, nel quartiere napoletano di Soccavo, con il quale veniva omaggiato Antonio Artiano, detto Anthony, un giovane morto dopo essere stato ferito con un colpo di pistola. Artiano era figlio di colui che è ritenuto il luogotenente di Antonio Scognamillo, soprannominato “Tonino ‘o parente”, elemento di spicco della criminalità organizzata del rione Traiano. Sull’omicidio del giovane sono in corso indagini, anche se per gli investigatori è oggettivo l’ambito criminale in cui è mturato il delitto. Diversi cittadini del quartiere, dopo la comparsa del ...

