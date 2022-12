(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Ti devono uccidere a te e a tutta la tua famiglia. Sei un infame”. È una dellediche ilha ricevuto, via social, per aver criticato unrealizzato in omaggio al figlio di un elemento di spicco della criminalità organizzata adialL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Teleclubitalia.it

La troupe del tg satirico ha incontrato auna di queste "dieta - influencer" che vanta di ... insulti e. " Sei una bastarda. Pu**ana! ", urla all'attrice di Striscia. E ne ha anche per ......Luca Abete aggredito Luca Abete insieme alla troupe di Striscia la Notizia ha incontrato a... insulti e. 'Sei una bastarda. Pu**ana!', urla all'attrice di Striscia. E ne ha anche per ... Napoli, minacce di morte al deputato Borrelli dopo critiche a un murales Nessun reato da segnalare, nessuna minaccia incombente cui far fronte. La chiamata arrivata al 112 in provincia di Napoli è stata diversa dal solito. (ANSA) ...Il consigliere comunale Roberto Maresca è stato derubato tra la notte di martedì e mercoledì della sua macchina.