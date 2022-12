Mobilità | i docenti vincolati | “Gli unici a restare bloccati sarebbero quelli con trasferimento su scuola puntuale Si cancelli questa discriminazione”

Orizzonte Scuola

Nel 2020 (ultimo anno dellaextraUe prima dello stop per la pandemia) il numero diera 3.784 tra studenti,, e staff in partenza e in entrata.in entrata Nell'ambito ...Nel 2020 (ultimo anno dellaextraUe prima dello stop per la pandemia) il numero diera 3.784 tra studenti,, e staff in partenza e in entrata. MOBILITA' IN ENTRATA - Nell'... Decreto Milleproroghe, 45 mila docenti attendono buone nuove sullo stop ai vincoli alla mobilità: primo sì alle richieste Anief