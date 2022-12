Leeds | ufficiale il rinnovo di Diego Llorente

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 dicembre 2022), difensore centrale spagnolo del, ha rinnovato il suo contratto con il club inglese fino al 2026, difensore centrale spagnolo del, ha rinnovato il suo contratto fino al 2026. Ecco il comunicato. ?? #LUFC is pleased to announcehas signed a new contract with the club—United (@LUFC) December 23, 2022 COMUNICATO – IlUnited è lieto di annunciare cheha firmato un nuovo contratto con il club. Lo spagnolo ha firmato un prolungamento di tre anni e mezzo a Elland Road, fino all’estate del 2026. Nazionale spagnolo a pieno titolo con 10 presenze in nazionale,si è unito ai ...