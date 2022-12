Israele sta pensando a un modo di interrompere i rifornimenti aerei Iran-Siria

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 23 dicembre 2022)sta cercando modalità peri collegamentitrache vengono utilizzati da Teheran per rifornire Hezbollah in Libano (e si presuppone gli stessi pasdaran presenti in) di sistemi d’arma. Secondo fonti della Difesa di Tel Aviv riportate da Breaking Defense, verrà presa “ogni misura” per fermare i voli. Altre InsideOver.