Il giocatore che sta facendo impazzire l' Europa | chi è e perché è un talento assoluto

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L'Atalanta da anni ha una cantera che non ha nulla da invidiare a quella di altri club internazionali più blasonati. L'ultimo prodotto di questo vivaio d'oro, che fa le fortune della Dea, è il 19 enne Giorgio Scalvini calciatore polivalente che nasce come centrocampista, ma che con Gasperini sta dando spettacolo dallo scorso campionato anche come difensore centrale (terzo a destra nella rocciosa difesa a tre nerazzurra). Infatti, già nella scorsa stagione, aggregato alla prima squadra aveva dato ampie rassicurazioni sulla sua personalità e bravura con ottime prestazioni sia in difesa che a centrocampo. Crescendo calcisticamente, il suo ruolo naturale sembra proprio essere quello di centrale difensivo. Che unito a dei piedi da mezzala che si ritrova, lo trasformano in un jolly prezioso capace di impostare e far salire la squadra. Gasperini ci crede tantissimo: «È un ...