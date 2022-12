Grande Fratello Vip | Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si chiudono nell’armadio come Cecilia e Ignazio!

Vanity Fair Italia

... per il quale ha una brutta cotta… Si tratta di un fatto che conoscono ormai tutti i concorrenti e i telespettatori delVip , sul quale si scherza tantissimo per via della ...La nuova coppia piace molto ai fan delVip , che hanno vissuto un déjà - vu quando hanno visto Micol ed Edoardo nascondersi in un armadio con l'esempio degli illustri predecessori ... Grande Fratello Vip 7: l'entrata della (vera) governante di Alfonso Signorini è segno che tutto fa brodo Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi sempre più innamorati. La coppia si apparta nell’armadio ed è subito seconda edizione del Grande Fratello Vip.Il giovane Luca Onestini, concorrente del Grande Fratello Vip, svela che il contratto dei vipponi è scaduto e devo scegliere se rimanere o no ...