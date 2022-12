Daniele Dal Moro non si fida di Oriana | “Mettiti nei miei panni…”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La situazione nella Casa del Grande Fratello Vip 7 è sempre più tesa. Nell’ultimo mese, infatti, è innegabile che siano nati gruppetti contrapposti. La rappacificazione traMarzoli eDalha costruito un ponte di contatto, ma la ragazza, continua a non voler sentire parlare di uno dei migliori amici del concorrente veneto: Antonino Spinalbese. In effetti, dopo la puntata di lunedì 19 Dicembre, sembra sia impossibile tornare a una convivenza civile. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, tutti i dubbi diDalsuMarzoliMarzoli ha cambiato completamente idea suDal. Le barriere iniziali, grazie alla ...