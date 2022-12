Concorso per dirigenti scolastici | è in Gazzetta Ufficiale | preparati per le prove selettive Il corso con 285 ore di lezione e migliaia di quiz per la preselettiva Solo 299 euro per pochi giorni

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Pubblicato inil regolamento per ila dirigente scolastico. Scopri i requisiti per partecipare e leda superare. Segui il nostroper prepararti alleIlè suddiviso in 9 aree tematiche, il calendario della pubblicazione e il numero di lezioni di ogni area sono disponibili nel seguente elenco. L'articolo .