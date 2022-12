Cagliari | ufficiale | Claudio Ranieri è il nuovo tecnico

la Repubblica

- "Un'attesa lunga trent'anni. Bentornato a casa, Mister". Con queste parole ilha annunciato ufficialmente Claudio Ranieri come nuovo allenatore rossoblù dopo l'esonero di Fabio Liverani ...Manca solo la notama si può già considerare il nuovo allenatore del. ECCO IL POST ECCO IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA Cagliari, ufficiale: Ranieri è il nuovo allenatore dopo l'esonero di Liverani Claudio Ranieri è il nuovo tecnico del Cagliari. Sostituirà Fabio Liverani. Il club sardo ha ufficializzato la nomina tramite un comunicato sul sito ufficiale, che si conclude con un "Bentornato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...