Beautiful anticipazioni | la decisione di Quinn e il patto tra Deacon e Sheila

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Che cosa succederà nella puntata diche ci aspetta in onda domani, 24 dicembre 2022? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e rivelano la trama della puntata di domani. Vi ricordiamo che la soap americana ci aspetta per la vigilia di Natale ma che poi il 25 e il 26 dicembre 2022 non andrà in onda.infatti si prende una breve pausa per le feste di Natale. Pronti per scoprire che cosa accadrà invece domani, con la puntata che ci aspetta alle 13,40? Thomas Forrester (Matthew Atkinson), che sembra essere riuscito a comprare una nuova casa, offre a Paris (Diamond White) il suo attuale appartamento in subaffitto.Sharpe (Sean Kanan), riuscito ad introdursi alla Forrester Creations, prova a parlare con Hope (Annika Noelle), ma a quel punto interviene Liam (Scott Clifton)… E tra i due finisce ...