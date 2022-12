Ballando con le stelle | polemica tra Selvaggia Lucarelli e il pubblico in studio | “Basta | non parlo più”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Altranel corso della finalissima dicon le2022. Protagonista ancora una voltache ha risposto alpresente in. A scatenare la giurata alcuni mugugni misti a buu arrivati dalla platea quando ha iniziato a dire la sua sulla coppia Alex Di Giorgio e Moreno Porcu che si era esibita poco prima. “Questo teatrino è diventato stucchevole.. Nonpiù”, ha detto la giornalista togliendosi il microfono da davanti. “Cosa posso dire? Che sono bravi? Bravi – ha quindi aggiunto -. D’ora in avanti sono tutti bravi per me. Non riesco a parlare, a finire un discorso…”. Quindi altri buu dalche hanno fatto alterare ulteriormente la ...

