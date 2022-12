Allarme Nespresso | cialde ritirate | non consumare questi prodotti

Leggi su ck12

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un noto marchio die capsule compatibili consono statedal mercato per sospetta tossicità. Il rito del caffè rappresenta uno step fondamentale per milioni di italiani, soprattutto al mattino, e garantisce un power-up determinante per mettere in prospettiva l’intera giornata.(fonte pexels)Da decenni nelle case di tutto il mondo sono comparse le macchine per il caffè, in sostituzione alla più tradizionale caffettiera. Il consumatore deve solamente procurarsi una scorta di capsule ocompatibili, provvedere alla normale manutenzione, e il gioco è fatto! Nelle ultime ore, però, una nota azienda produttrice di capsule compatibili con i dispositiviha ritirato in via precauzionale un lotto di ...