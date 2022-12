Traffico Roma del 22-12-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna continuano le difficoltà pere per un precedente incidente coda tra via della Magliana e Salaria e successivamente tra bufalo te Prenestina coda tra Tina e quest’ultima Ora anche in esterna Dov’è la circolazione e rimane concentrata tra la Aurelia elatus difficili gli spostamenti in questo tardo pomeriggio sul tratto laziale dell’autostrada del sole dove pere incidenti si viaggia incolonnati tra lo svincolo di Guidonia Montecelio e Valmontone in direzione Napoli continuano le ripercussioni anche sulla diramazioneSud A dopo a Monte Porzio Catone verso la 1 raccomandiamo Attenzione anche sulla A24-teramo nuovamente per la presenza di un incidente tra la barriera autostradale ...