Traffico Roma del 22-12-2022 ore 18 | 30

(Di giovedì 22 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna continuano le difficoltà pere per un precedente incidente coda tra via della Magliana e Salaria e successivamente tra bufalo te Prenestina coda tra Tina e quest’ultima Ora anche in esterna Dov’è la circolazione rimane concentrata tra la Aurelia elatus difficili gli spostamenti da questo tardo pomeriggio sul tratto laziale dell’autostrada del sole dove pere incidenti si viaggia incolonnati tra lo svincolo di Guidonia Montecelio e Valmontone in direzione Napoli continuano le ripercussioni anche sulla diramazioneSud A dopo Monte Porzio Catone verso la 1 raccomandiamo Attenzione anche sulla A24-teramo nuovamente per la presenza di un incidente tra la barriera autostradale Tivoli ...

ilmessaggero.it

Chiuso un tratto della carreggiata interna, in corrispondenza del km 12,600. Attualmente è istituita l'uscita obbligatoria su via ...Ennesimo incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare di. Una tragica carambola che ha visto coinvolte quattro auto dove ha perso la vita una persona e altre due sono rimaste ferite . L'incedente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 22 ... Roma, incidente stradale sul Raccordo Anulare: un morto. Traffico in tilt all'altezza della galleria Cassia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le segnalazioni giungono da chi in questo momento è bloccato in autovettura nel tratto interressato COSENZA – Traffico rallentato (quasi fermo) con code per circa 5 chilometri sulla A2 Autostrada del ...