Sci alpino | orari e tv slalom Madonna di Campiglio 2022 | programma 22 dicembre | pettorali di partenza | streaming

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La Coppa del Mondo di scimaschile-2023 si prepara per l’ultimo appuntamento prima delle meritate vacanze di Natale. Dopo il filotto di gare tra Val Gardena e Alta Badia, il Circo Bianco è ancora di scena sulle nevi italiane, e lo farà su uno dei tracciati più iconici e storici del Circo Bianco. Nel tardo pomeriggio/serata odierni, infatti, andrà in scena la tappa didicon la sua celebre pista “3-Tre” a regalare le ultime emozioni prima del Natale con il suoin notturna nel quale si sono scritte pagine epiche di questo sport, con l’Italia spesso protagonista, ricordando le vittorie di Gustav Thoeni, Alberto Tomba o Giorgio Rocca. Quale sarà ildella gara? La prima manche scatterà il via alle ore 17.45, mentre la seconda prenderà il via ...

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO22 DICEMBRE Giovedì 22 dicembre: 17.45 - Slalom maschile Madonna di Campiglio, prima manche 20.45 - Slalom maschile Madonna di Campiglio, seconda mancheSul Canalone Miramonti l'Italia schiererà sette atleti. Dopo la brutta caduta rimediata in Alta Badia l'altro ieri, con tanto di piccolo infortunio al menisco, Alex Vinatzer ha deciso di stringere i ... Sua maestà Hirscher: "Mai pensato di tornare. Continuo a vincere coi miei sci" Attesa per lo slalom in notturna a Madonna di Campiglio per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. Il tradizionale appuntamento, che quest'anno si disputerà giovedì… Leggi ...La Coppa del Mondo di sci alpino a maschile è pronta per il suo ultimo appuntamento prima di Natale. Oggi, 22 dicembre, sulla mitica 3Tre di Madonna di Campiglio si terrà l’iconico slalom in notturna, ...