Sanremo 2023 | «Giorgia squalificata» | Amadeus e Fiorello scherzano in diretta

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nella penultima puntata di Viva Rai2, che si prenderà una lunga pausa per poi tornare dal 16 gennaioin, lo scherzo disulla squalifica didaha fatto tremare non pochi telespettatori. Come è noto, la cantante torna sul palco dell'Ariston dopo anni di assenza con Parole Dette Male. Rosario ha scherzato su uno dei punti interogabili del regolamento della kermesse: il divieto di fare ascoltare la canzone in gara prima dell'inizio. Ha mostrato la conversazione Whatsapp in cui Giogia gli invia la canzone sanremese, ma lui se n'è uscito dicendo: "Ne facciamo ascoltare solo tre secondi, il regolamento lo consente".contro: gag sulla squalifica didal Festival di ...