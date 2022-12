Manovra | il Governo pone la fiducia alla Camera

(Di giovedì 22 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Illa questione disullaeconomica. Ad annunciarlo in Aulail ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. In precedenza il testo aveva ricevuto, tra le polemiche delle opposizioni, il via libera in Commissione Bilancio a seguito delle modifiche apportate dopo una serie di rilievi della Ragioneria Generale dello Stato. La conferenza dei capigruppo stabilirà il programma dei lavori. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

LadelMeloni è quasi pronta per il voto in Aula alla Camera, atteso, non senza intoppi e ritardi, nelle prossime ore. La commissione Bilancio ha preso in esame tutti gli emendamenti alla ...Nessunha mai trattato il Parlamento a questo modo", ha scritto il segretario Pd, Enrico Letta . "Che il sottosegretario Freni non sia stato in grado di rispondere non a domande dilatorie ma ...Si allungano i tempi di approvazione della legge di Bilancio: stralciata la norma da mezzo miliardo senza coperture ...