Israele | Netanyahu annuncia di aver formato il nuovo governo

RaiNews

...prenderà cura di tutti i cittadini die intendo, ovviamente, insediarlo al più presto". Il giuramento dell'esecutivo è previsto entro il 2 gennaio. Formato da Likud (il partito di), ...Ad un soffio dalla scadenza del termine del mandato affidatogli (le 24 in), Benyaminha informato il presidente Isaac Herzog di essere riuscito a formare il governo. Lo riferisce su Twitter lo stessoche aveva avuto l'incarico da Herzog 38 giorni ... Israele, Netanyahu ha formato un nuovo governo di destra Per la formazione del governo - che dispone di 64 seggi sui 120 della Knesset - Netanyahu ha dovuto mediare su alcuni ministeri-chiavi per i suoi alleati: a Itamar Ben-Gvir andrà il ministero della Pu ...Benjamin Netanyahu annuncia di aver formato il nuovo governo di Israele. Sarà il governo più a destra di sempre, con figure controverse.